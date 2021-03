Brundle bespeurt chagrijn bij Hamilton over zijn nieuwe contract

Wereldkampioen Lewis Hamilton is niet helemaal tevreden met de nieuwe deal die hij met Mercedes heeft gesloten. Dat maakt oud-coureur Martin Brundle op uit een interview dat hij namens Sky Sports F1 met de 36-jarige Brit maakte.

Hamilton verlengde eerder dit jaar na moeizaam verlopen onderhandelingen zijn contract bij Mercedes voor 2021, maar verder niet. Daar komt bij dat Marc Hynes recent is opgestapt uit zijn managementteam - al dan niet gedwongen. Er heerst wat onvrede bij de titelhouder, stelt Brundle tegenover The Sun.

"Lewis was tijdens ons gesprek vrijgevig en openhartig, maar in mijn ogen ook een beetje chagrijnig", aldus Brundle. "Het is interessant dat zijn rechterhand Marc Hynes niet langer met hem samenwerkt. Ik kreeg het gevoel dat Lewis niet heel blij was met hoe de onderhandelingen met Mercedes voor hem hadden uitgepakt."

McLaren-collega Lando Norris meent dat Hamilton misschien langzaam maar zeker aan een leven zonder Formule 1 begint te denken. "Lewis is iemand die veel andere dingen buiten de Formule 1 wil doen. Hij weet ook heel goed wat hij wel en niet wil doen. Hij wil genieten van het leven buiten de Formule 1. Hij wil niet alleen maar in rondjes blijven rijden."