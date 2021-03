Voorbereiding Alpine verstoord door sluiting Frans-Britse grens

De grenssluiting tussen Frankrijk en Groot-Brittannië heeft het team van Alpine deze winter wel wat problemen opgeleverd, zo bekende teamdirecteur Marcin Budkowski. De ontwikkeling van de A521 liep daardoor enige vertraging op.

Alpine, de nieuwe naam voor het fabrieksteam van Renault, bouwt en ontwikkelt de auto's in het Engelse plaatsje Enstone, maar de aandrijflijn is afkomstig uit het Franse stadje Viry-Chatillon. Die twee bij elkaar brengen bleek nog een hele klus, zeker toen Frankrijk besloot om de grens met Groot-Brittannië dicht te gooien na een uitbraak van het coronavirus in Kent.

Budkowski legt uit: "Klopt, onze voorbereiding is daardoor wel enigszins verstoord. De gebruikelijke logistieke problemen waar iedereen momenteel last van heeft waardoor onderdelen vertraging oplopen, of dat nou motoren of andere onderdelen zijn die van Viry naar Enstone moesten of andersom."

"De grootste uitdaging was om ons voor te bereiden op de fire-up en de shakedown van vorige week op Silverstone. De engineers die daarbij betrokken waren, moesten eerst veertien dagen in quarantaine. Maar zoals gewoonlijk zoeken we naar manieren om zo goed mogelijk met de omstandigheden om te gaan en dat is ook nu weer gelukt."