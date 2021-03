Ferrari steekt Leclerc en Sainz in pakken van Giorgio Armani

Het team van Ferrari slaat de handen ineen met modemerk Giorgio Armani. Dit zorgt ervoor dat coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz bij officiële gelegenheden - buiten de circuits om - letterlijk strak in het pak gestoken zullen zijn. Ferrari en Giorgio Armani hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten.

Ferrari-voorzitter John Elkann: "Armani staat synoniem voor Italiaanse stijl en elegantie. Wij delen hun trots om Italië overal ter wereld te vertegenwoordigen. Vanaf nu bundelen Ferrari en Giorgio Armani de krachten om elkaar te versterken, niet alleen op de baan."

Giorgio Armani vult aan: "Vandaag de dag moeten we meer dan ooit een manier vinden om Italiaans vakmanschap aan de man te brengen. Dat kan door samenwerkingen met andere disciplines. Ferrari staat overal ter wereld symbool voor Italië en ik ben trots op dit partnerschap. Ik heb een elegante garderobe voor de rijders ontworpen, geschikt om mee te reizen in de hoop dat we allemaal binnenkort weer mogen reizen. Samen zijn we klaar voor het herstel van ons land."

Later vandaag, om 14.00 uur Nederlandse tijd om precies te zijn, presenteert Ferrari de auto voor 2021, de SF21.