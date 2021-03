McLaren-coureurs moeten de testdagen in Bahrein delen

Deze vrijdag begint de enige wintertest ter voorbereiding op het seizoen 2021. In eerste instantie zou er weer getest worden in Barcelona maar vanwege het coronavirus werd deze verplaatst naar Bahrein. Ook de datum van 2, 3 en 4 maart werd verplaatst en dat zal nu 12, 13 en 14 maart zijn.

Diverse teams hebben hun coureurschema al bekend gemaakt. McLaren heeft dit vanmiddag gedaan waarbij het team bekend heeft gemaakt dat de coureurs de testdagen delen: "Lando en Daniel zullen de testdagen elke dag delen. Daniel zal in de ochtenden achter het stuur van de MCL35M plaatsnemen, daarna neemt Lando het over in de middagen.