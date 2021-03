Sky Sports F1-pundits geven voorbeschouwing testdagen Bahrein

Aanstaande vrijdag zal de Formule 1 beginnen aan de officiële pre season testdagen. Waar deze normaal worden gehouden op het Circuit de Catalunya in Spanje zullen de testdagen dit jaar gereden worden op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Sky Sports-analisten Martin Brundle, Karun Chandhok en Ted Kravitz blikken vooruit op de eerste officiële sessie van de Formule 1 in 2021.

Hoe het er nu uitziet, is oud Formule 1-coureur Martin Brundle er zeker van dat het seizoen spannender zou moeten zijn dan vorig jaar nu Red Bull waarschijnlijk meteen snel zal zijn. Brundle beweert zelfs dat er een "reset" plaats kan vinden wat betreft de pikorde tussen de teams.

Krapper veld kan pikorde "resetten"

"Ik vind de kleurenschema's dit jaar erg mooi", zo vertelt Brundle. "Ik ben van mening dat de Mercedes er altijd erg strak uit ziet, maar ook de Aston vind ik erg gaaf. Nu wil ik zien hoe ze het op de baan doen. Zoals altijd draait het in deze sport om de stopwatch en niet om kleuren, maar het is goed om te zien dat er nieuwe sponsoren de sport binnen komen. Over het algemeen denk ik dat er een krapper veld zal zijn dit seizoen."

"De nieuwe reglementen voor dit seizoen proberen in essentie ook de grotere teams wat te hinderen, aangezien hoe hoger je finishte als team in 2020, hoe minder je gebruik mag maken van de windtunnel", zo legt Brundle uit. "Ferrari mag bijvoorbeeld een vierde keer zoveel gebruik maken van hun windtunnel als Mercedes."

"Ik denk dus dat het veld echt dichter bij elkaar gaat komen. Ja, we werken inderdaad met een carry over-systeem waarbij eigenlijk het chassis van vorig jaar wordt meegenomen naar dit jaar, maar de nieuwe reglementen in combinatie met het feit dat Pirelli andere en zwaardere banden meenemen kunnen ervoor gaan zorgen dat we een reset gaan zien."

Zet Red Bull hun stijgende lijn door?

Red Bull eindigde 2020 erg sterk. Max Verstappen was het snelste in de kwalificatie, en was ook in de race de dag er na simpelweg dominant. Reden genoeg natuurlijk voor het team om optimistisch te zijn. "Kan Red Bull doorgaan hoe ze 2020 eindigden?", zo vraagt Karun Chandhok zich af. "Max was eerlijk gezegd dominant, het was een fantastische zege en Red Bull zag er erg sterk uit."

"Ze hebben een nieuwe versnellingsbak voor 2021 die ze tot nu toe nog erg geheim hebben gehouden - eigenlijk alles wat ze tot nu toe hebben laten zien was van een oude auto", zo vertelt Chandhok verder. "Ze doen erg geheimzinnig, meer dan teams normaal gesproken doen. Er is iets aan de hand met de achterkant van die wagen en de versnellingsbak, dus ik ben benieuwd om te zien of dat zijn vruchten kan afwerpen."

Verslaggever Ted Kravitz is het meer dan eens met Chandhok. "Ik ben ook van mening dat er iets speelt bij Red Bull wat ze (nog) niet willen laten zien. Waar ik voornamelijk naar geïnteresseerd ben is hoe Honda het zal gaan doen komend seizoen", zo vraagt Kravitz zich af. "Honda heeft alle updates die gepland waren voor 2022 naar voren gebracht omdat zij er, natuurlijk, niet meer zijn in 2022 - ik ben benieuwd dat dat gaat betekenen wat betreft pure snelheid. Dat zal gaan bepalen of ze het tegen Mercedes kunnen opnemen; hun chassis is goed - dat hebben we in Abu Dhabi gezien. Ik denk dat het echt om de motor zal draaien komend seizoen", zo verklaart Kravitz.

Vettel zijn "big move" en grotere interesse in Aston Martin

"Gaan we een Sebastian Vettel zien hoe hij was vóór Hockenheim 2018? Of gaan we iemand zien die het moeilijk heeft gehad de afgelopen 2,5 jaar?", zo vraagt Chandhok zich af. Ted Kravitz is echter verzekerd van het feit dat Vettel het goed zal doen komend seizoen. "Ik kijk erg uit naar Sebastian Vettel in de Aston Martin. Ik denk dat we best nog wel eens wat podiums kunnen gaan zien voor de Duitser. Van wat ik heb gehoord gaan ze de auto compleet omgooien van Perez zijn extreme rijstijl naar Vettel zijn unieke rijstijl, en dat was het laatste stukje in de puzzel wat Vettel al die tijd heeft gemist", zo verklaart Kravitz. "Ik denk zelfs dat we hem een race kunnen gaan zien winnen..."