Albers wijst Red Bull Racing op Key: "Newey is wel zo'n beetje klaar"

Red Bull Racing doet er volgens oud Formule 1-coureur Christijan Albers verstandig aan om een lijntje uit te gooien naar James Key, de huidige technische directeur van McLaren. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez vertrouwt nu nog op de genialiteit van Adrian Newey, maar dat betaalt zich al zeven jaar niet meer uit in wereldtitels.

Volgens Albers is het tijd om een andere wind door Milton Keynes te laten waaien. En wie is daar beter geschikt voor dan Key, een oude bekende van Red Bull door zijn werkzaamheden voor Scuderia Toro Rosso van 2012 tot 2018? Albers liet aan het blad Formule 1 weten: "Adrian Newey is wel zo'n beetje klaar. Bij Red Bull moeten ze aan de toekomst gaan bouwen. Ik zie Key als de nieuwe Newey."

Voorlopig zit Key prima op zijn plek bij McLaren. "Als hij geen significant betere aanbieding krijgt van een van de topteams, denk ik dat hij daar blijf. Ik ben heel benieuwd hoe hij het zou doen bij een van de grote teams. Wat kan hij met meer budget en mensen? Ik denk heel veel", aldus Albers.

De Nederlander typeert Key wel als iemand die sturing nodig heeft. "Key is niet keihard. Zo'n type is hij gewoon niet, hij moet wel een beetje gegidst worden. Maar wat maakt het nou uit? Het gaat erom hoe goed de auto is. Ik vind hem een talent, echt geniaal. Hij kan zeker nog doorgroeien in zijn rol als technisch directeur."