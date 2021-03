Ocon over 'lastige tegenstander' Alonso: "Hij zal er enorm klaar voor zijn"

Esteban Ocon zal beginnen aan zijn vierde volledige Formule 1-seizoen met het Alpine F1 team. Waar hij vorig jaar teamgenoot was met Daniel Ricciardo, zal hij voor het 2021-seizoen naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijden. Ocon heeft geen twijfel dat Alonso meer dan klaar is voor zijn rentree, ongeacht het feit dat hij laatst nog betrokken was bij een ernstig verkeersongeluk.

Alonso kon door dat verkeersongeluk - waar hij zijn kaak brak en meerdere tanden verloor - niet meedoen aan de film-dag voor de A521. Hierdoor loopt hij waardevolle uren in de nieuwe Formule 1-wagen mis, terwijl Ocon deze uren wel kan doorbrengen in de A521.

Volgens Ocon maakt dit, echter, geen verschil. "Met al zijn ervaring en met alles wat hij in zijn leven gedaan heeft, denk ik dat hij vanaf de eerste race meteen snel is", zo voorspelt Ocon. "Ik weet zeker dat hij een lastige tegenstander wordt."

"Fernando is tweevoudig wereldkampioen. Het wordt voor het eerst dat ik naast een wereldkampioen rijd - daar kijk ik erg naar uit. Ik verwacht dat Alonso er meer dan klaar voor is."

"Fernando en ik hebben ook wanneer we samen hebben geracet in 2017 en 2018 veel respect voor elkaar gehad - ik heb überhaupt respect voor alles wat hij in motorsport heeft gedaan. Het racen tussen ons was altijd erg close, maar altijd eerlijk. Daar heb ik veel plezier aan beleefd", zo vertelt Ocon verder. "Dusver is het een goede samenwerking geweest tussen ons binnen het team, en ik verwacht dat dat het zelfde zal blijven op de lange termijn", zo concludeert Ocon.