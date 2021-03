Vettel wil nieuwe Aston Martin niet naar James Bond vernoemen

Sebastian Vettel staat erom bekend dat hij zijn F1-wagens een naam geeft en wil die traditie voort zetten. Aangezien hij dit jaar voor Aston Martin rijdt, dat een groot partnerschap heeft met James Bond en wagens levert voor de films van Bond, is Vettel op zoek naar inspiratie voor zijn eerste Aston Martin.

De Duitser staat erom bekend dat hij elk van zijn F1-wagens een vrouwelijke naam heeft gegeven, van zijn eerste, Julie, tot zijn meest recente, Lucilla.

Met minder dan een maand te gaan tot de start van het seizoen 2021, moet hij nog beslissen hoe hij zijn AMR21 gaat noemen, maar hij heeft een paar ideeën die verband houden met zijn nieuwe team.

"Het probleem is dat ik het nog niet weet", zei Vettel bij de lancering van Aston Martin. "James zou een beetje te voor de hand liggend zijn, maar je weet dat ik erover nadenk en aan het spelen ben met het Bond-thema."

"Het is leuk en het is altijd een vrouwelijke naam geweest, dus bekijk alle Bond-meiden om te zien welke de beste match is. Ik wilde zeggen dat we ze allemaal zouden moeten ontmoeten, maar sommigen van hen zijn zo oud als mijn oma."