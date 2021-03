Alpine wil geen interne rivaliteit en kiest daarom geen nummer-1 coureur

Fernando Alonso mag dan een tweevoudig wereldkampioen zijn, en zijn nieuwe teamgenoot Esteban Ocon moet nog een Grand Prix winnen in de F1, toch betekent het niet automatisch dat de Spanjaard bij zijn terugkeer de nummer één coureur van het team zal zijn.

Dat zegt de CEO van Alpine, Laurent Rossi, die de gezonde concurrentie tussen zijn twee coureurs wil bevorderen. Dit seizoen keert Alonso terug in de Formule 1, de Spanjaard heeft opnieuw getekend bij Renault, dat nu racet als Alpine. Zijn eerste periode bij het team was zijn meest succesvolle in de Formule 1, want hij behaalde tussen 2003 en 2006 15 van zijn 32 raceoverwinningen en twee wereldtitels.

Hij keerde terug naar het team voor het seizoen 2008 en 2009 en voegde nog twee overwinningen toe voordat hij naar Ferrari vertrok, vervolgens naar McLaren en daarna twee jaar vertrok uit de koningsklasse.

Gezonde concurrentie

Dit jaar is hij terug en racet voor het omgedoopte Alpine-team, waar hij samen met Ocon zal werken. In tegenstelling tot Alonso heeft Ocon nog geen F1-race gewonnen, hoewel hij vorig jaar op het podium stond tijdens de Sakhir Grand Prix met een tweede plaats.

Ondanks dat hij zijn meer ervaren teamgenoot achterliet qua statistieken heeft Rossi duidelijk gemaakt dat Ocon geen tweede viool hoeft te spelen in het Franse team. In gesprek met crash.net zei Rossi: "Dat bestaat niet. Ik denk niet dat het in veel teams bestaat om eerlijk te zijn, althans niet in die van ons. Wij willen geen nummer 1 of nummer 2-coureur aanwijzen."

"De coureurs moeten zo snel mogelijk zijn en zullen elkaar duidelijk uitdagen. Dat is een gezonde concurrentie. Er is geen instructie en geen nummer één coureur.​"