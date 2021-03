Aston Martin wil binnen drie tot vijf jaar uitgroeien tot titelkandidaat

Aston Martin legt de lat hoog. De Britse renstal bulkt van ambitie en wil binnen drie tot vijf jaar uitgroeien tot titelkandidaat in de Formule 1. Dat verkondigde teambaas Otmar Szafnauer bij de presentatie van de AMR21. Aston Martin keert komend seizoen na meer dan zestig jaar afwezigheid terug in de Formule 1, maar borduurt natuurlijk gewoon voort op de basis die Racing Point gelegd heeft.

Szafnauer: "Het is makkelijker gezegd dan gedaan, roepen dat je wereldkampioen wilt worden en dat ook waarmaken. Daar hebben we twee dingen voor nodig. Ten eerste moeten we een plan maken waarmee we starten en dat als leidraad dient om uiteindelijk een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. En ten tweede moeten we dat plan uitvoeren. We bevinden ons midden in het maken van die plannen en de uitvoering zal zeker wat tijd in beslag nemen."

"Mensen in de Formule 1 en bij andere teams vragen altijd om drie tot vijf jaar om dingen te realiseren en wij zijn niet anders. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de planning voor een nieuwe fabriek en een nieuwe infrastructuur om iedereen onder één dak te huisvesten en te groeien als team. De implementatie daarvan is net van start gegaan en we verwachten eind 2022 naar onze nieuwe fabriek te verhuizen."

"In die fabriek hebben we het beste van het beste nodig om auto's te ontwerpen en ontwikkelen waarmee we aanspraak kunnen maken op titels. Dat duurt nog wel even. Als ik in mijn glazen bol kijk, dan denk ik aan drie tot vijf jaar die we daar zeker voor nodig zullen hebben."