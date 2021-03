Mazepin spreekt voor het eerst na controversiële video: "Ik ben er niet trots op"

Formule 1-rookie voor het Haas F1 team Nikita Mazepin is nog voor zijn debuut niet slecht daglicht gevallen. De jonge Rus werd gezien in een filmpje dat hij naar verluidt een vrouw zou hebben betast. De video werd snel verwijderd, maar circuleerde alsnog over heel het internet. Mazepin zelf, echter, meent dat hij inmiddels genoeg heeft gedaan om van het verhaal af te stappen.

Haas F1 bestempelde de acties van Mazepin als "weerzinwekkend", en heeft direct na het incident een statement de deur uitgebracht menend dat het intern behandeld zou worden. De Formule 1 en de FIA hebben zich er niet mee bemoeid en hebben de situatie aan het team overgelaten.

In een recent interview met ESPN heeft Mazepin er voor het eerst publiekelijk over gesproken. "Ten eerste moet er gezegd worden dat mijn daden te zien op de video van 9 december beslist verkeerd waren", zo geeft Mazepin toe. "Ik neem alle schuld op mij."

"Het was een enorm leermoment voor mij, en ik kan inmiddels met veel overtuiging zeggen dat ik op dat gebied flink ben gegroeid als persoon - dat is dan toch nog iets positiefs wat ik er uit kan halen." Mazepin heeft sinds het incident geen contact meer gehad met de vrouw die te zien was in de video.

De hashtag #WeSayNoToMazepin werd tegen die tijd inmiddels trending op twitter en andere social media kanalen, en verscheen erg vaak in de comment secties zodra Haas iets zou posten waar Mazepin in te zien was. Toen hij werd gevraagd of hij stappen heeft gezet om zichzelf verder te verdiepen in de controversie zei hij het volgende: "Het gevoel wat het teweeg heeft gebracht bij mensen is op zijn plaats, en ik zat in deze situatie ook echt fout. Ik ben er niet trots op, maar het is belangrijk dat ik er nu op vooruit ga."

"Ik zal, echter, ten alle tijden mij zelf blijven buiten de baan. Bepaalde mensen weten al 21 jaar wie ik ben, en het is erg moeilijk voor buitenstaanders om een volledig oordeel over mij te trekken", zo vertelt Mazepin verder. "Ik ben ten alle tijden van mening dat het praten op de baan moet gebeuren. Ik ben ook echt van mening dat ik een goede racer ben, en ik ben van mening dat ik ook erg snel ben. Ik kijk er ook erg naar uit om aan mensen die mij nu niet mogen te kunnen laten zien hoe sterk ik ben - misschien verandert dat hoe mensen mij momenteel zien", zo concludeert de Haas-rookie.