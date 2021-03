Raikkonen in verband gebracht met Le Mans-project van Ferrari

Kimi Raikkonen zou na zijn Formule 1-carrière de overstap naar de lange afstands-racerij kunnen maken. De Fin is in verband gebracht met het Le Mans Hypercar-project van Ferrari. De Italiaanse autofabrikant ontwikkelt momenteel een bolide om in 2023 tot de koningsklasse van het World Endurance Championship toe te treden en neemt Raikkonen wellicht mee.

Ferrari heeft nog geen namen van coureurs bekendgemaakt, maar wendt zich mogelijk tot oude bekende Raikkonen. De 41-jarige Fin reed van 2007 tot en met 2009 en van 2014 tot en met 2018 voor de Scuderia in de Formule 1. Samen veroverden ze in 2007 de wereldtitel.

In een ver verleden heeft Raikkonen al eens laten blijken geïnteresseerd te zijn in deelname aan de 24 uur van Le Mans en het WEC. In 2007 testte hij de Peugeot 908 op Aragon. Na afloop liet hij aan Turun Sanomat weten: "Het zou geweldig zijn om Le Mans te doen. Maar om daar te racen moet je ook de andere races doen, al is het alleen maar als een veredelde test om te wennen aan het materiaal."

Destijds kwam het er niet van, maar wie weet dient zich voor 2023 een nieuwe kans aan. Overigens heeft ook Charles Leclerc interesse getoond voor het Hypercar-project van zijn huidige werkgever. "Ik hou van Le Mans. Ik ben altijd fan geweest van dat evenement. Als de mogelijkheid er is, dan doe ik met alle plezier mee. Mijn focus ligt op de Formule 1, maar als het kan, waarom niet?"