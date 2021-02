Fernando Alonso niet aanwezig tijdens onthulling 2021-auto

Fernando Alonso is de nieuwe aanwinst voor het 2021-seizoen van Alpine F1, maar de coureur zal niet aanwezig zijn tijdens de presentatie van de nieuwe auto op 2 maart.

Waarschijnlijk heeft het te maken met het ongeluk dat de Spanjaard had in Zwitserland. Hij werd door een auto geschept en moest hierdoor naar het ziekenhuis. De coureur zal dus pas in Bahrein zijn officiële debuut maken voor het team. Dat werd duidelijk bij de plannen voor de virtuele lancering van de nieuwe A521 van Alpine. Het team zei dat Alonso volgende week niet zou deelnemen aan media-activiteiten. "Het spijt ons te moeten bevestigen dat Fernando Alonso bij deze gelegenheid niet aanwezig zal zijn voor de media Q&A", aldus het team. "De covid-situatie en de bijbehorende regelgeving staan hem niet toe om communicatie- en marketingactiviteiten te doen terwijl hij bezig is met zijn kritieke seizoensvoorbereiding. We zullen in plaats daarvan een Q&A publiceren met Fernando voor mediagebruik en hij zal beschikbaar zijn voor media in Bahrein voor officiële pre-season tests."

De virtuele onthulling, die te volgen is op YouTube, zal plaatsvinden in Engeland. Alonso werkt momenteel aan een herstel en aan zijn fitheid. Door het ongeluk heeft hij vertraging opgelopen en kan hij niet in quarantaine. Dit is verplicht om het VK in te reizen. Esteban Ocon zal wel aanwezig zijn, evenals de nieuwe teambaas.