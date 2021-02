Lawrence Stroll wil F1 opschudden met sensationele transfer

Mocht Lewis Hamilton besluiten om zijn na dit jaar aflopende contract bij Mercedes niet te verlengen, dan kan hij voor een vervolg in de Formule 1 altijd nog terecht bij Aston Martin F1 Team. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil wel een poging wagen om de Brit naar zijn renstal te halen. Het zou een sensationele transfer zijn.

Hamilton verlengde eerder deze maand zijn verbintenis bij Mercedes, maar slechts voor één jaar. Aston Martin gaat wellicht een poging wagen om de - nu nog - zevenvoudig wereldkampioen te bewegen tot een overstap. "Het is absoluut zeer verleidelijk", aldus Lawrence Stroll in The Independent. "Lewis is in elke auto geweldig en ik weet zeker dat ik intern niemand hoef te overtuigen voor zijn komst. Maar voorlopig ben ik volledig gefocust op dit seizoen."

De vraag is wie er moet wijken bij een eventuele transfer naar Aston Martin: de net aangetrokken Sebastian Vettel of Lance Stroll, het zoontje van de eigenaar? Die laatste was vorig jaar de mindere van de twee Racing Point-coureurs, maar toch was het Sergio Perez die aan de kant geschoven werd. Vader Lawrence Stroll spreekt tegen dat dit te maken heeft met het feit dat Lance zijn zoon is.

"Je hebt veel jaloerse mensen op deze wereld, en veel mensen zijn jaloers op Lance. Ze zouden maar wat graag in zijn positie zitten. Daarom doen en zeggen ze gekke dingen. Of ik denk dat Lance getalenteerd is? Hij is ongelooflijk getalenteerd. Hij heeft meermaals aangetoond dat er een potentiële wereldkampioen in hem schuilt. Bijvoorbeeld door pole position te pakken onder verraderlijke omstandigheden in Turkije, er zijn niet veel die dat kunnen", aldus Lawrence Stroll.