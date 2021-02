Concurrentie weinig wijzer door geheimhouding Red Bull Racing

Red Bull Racing verrichte gisteren de shakedown van de nieuwe RB16B tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal is echter zeer terughoudend met het delen van foto's en video's van de auto voor het komende seizoen. Red Bull Racing is vastberaden om zich niet in de kaart te laten kijken en de concurrentie niet wijzer te maken dan ze al zijn.

Zou dat erop duiden dat de RB16B een vondst bevat die het team zo lang mogelijk geheim wil houden, zodat de andere teams dat niet zomaar na kunnen apen? De tijd zal het leren. Vooralsnog zijn de twee renders die Red Bull Racing op dinsdag de wereld in slingerde de enige twee 'foto's' van de RB16B. De filmdag op Silverstone heeft ongetwijfeld prachtige beelden van de nieuwe auto opgeleverd, maar het team weigert vooralsnog om die met de fans te delen.

Op het materiaal dat Red Bull Racing wel beschikbaar heeft gesteld van de filmdag zijn alleen de RB15 uit 2019 en portretten of close-ups van coureurs Max Verstappen en Sergio Perez te zien. De Oostenrijkse renstal heeft middels een persbericht wel laten weten dat het debuut van de RB16B heeft plaatsgevonden. Daarin staat ook een reactie van de rijders op hun eerste kennismaking met de nieuwe wagen.

Voor de rest van de wereld blijft het wachten op duidelijke beelden van en meer informatie over de RB16B. Waarschijnlijk volgen die pas op 12 maart, de eerste dag van de enige wintertest in Bahrein. Tot die tijd moeten we het doen met de video en foto's die hieronder staan, waarin de RB15 en de coureurs de hoofd- en bijrollen vertolken en de nieuwe auto schittert door afwezigheid.