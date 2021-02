Pirelli noteert 125 ronden op slotdag van 18 inch-bandentest

Bandenleverancier Pirelli en het team van Ferrari hebben de driedaagse test op het circuit van Jerez afgerond. Op de slotdag kwam Carlos Sainz in actie met de SF90 uit 2019 en de Spanjaard legde in totaal 125 ronden af. De nadruk lag deze week op het testen van de 18 inch-banden die in 2022 hun intrede doen. Sainz voelde gisteren alle mogelijke compounds aan de tand: slicks, intermediates en regenbanden. Het totaal aantal ronden van deze testsessie kwam uit op 320 ronden.

Our 2022 #Fit4F1 @F1 18-inch tyre development test at @circuitodejerez finished today with 125 laps completed by @carlossainz55 for @scuderiaferrari on slick, intermediate and wet tyres. #F1 pic.twitter.com/xVTujc4FZE