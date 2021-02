Het team van Red Bull Racing werkt vandaag een filmdag af met de gisteren gepresenteerde RB16B en aan Max Verstappen de eer om de nieuwe bolide straks als eerste aan de tand te voelen. Om alvast een beetje warm te draaien heeft de Nederlander heeft zijn eerste run(s) met een RB15, de auto uit 2019, inmiddels al achter de rug. Later vandaag zullen Verstappen en ook diens teamgenoot Sergio Perez in actie komen met de RB16B. Hier alvast de eerste beelden van Verstappen in actie met de RB15 op Silverstone:

Heading onto the track with a spring in your step 🕺 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2ZJ1GGoFvs — Red Bull Racing (@redbullracing) February 24, 2021