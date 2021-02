Red Bull Racing slaat handen ineen met sponsor América Móvil

Het team van Red Bull Racing plukt financieel opnieuw de vruchten van de komst van Sergio Perez als nieuwe coureur. Na eerder INTERprotección heeft nu ook telecomgigant América Móvil zich als sponsor aan de Oostenrijkse renstal verbonden. Het resultaat was gisteren al te zien tijdens de presentatie van de RB16B en de test van Sergio Perez met de RB15 op Silverstone.

Aan de binnenkant van de wing-end plate van de voorvleugel staat Telcel en aan de buitenkant van de wing-end plate van de achtervleugel prijkt Claro. Telcel en Claro behoren allebei tot América Móvil.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "América Móvil is al jaren een trouwe supporter van de Formule 1 en we zijn blij dat we daar bij Red Bull Racing een nieuw hoofdstuk aan toe mogen voegen. De passie en toewijding die dit bedrijf voor autosport heeft, is vergelijkbaar met onze passie en toewijding. We kijken ernaar uit om de lange erelijst die América Móvil heeft met successen op een globaal niveau verder uit te breiden."

América Móvil-marketingdirecteur Marcela Velasco: "Het geeft ons veel voldoening om Sergio Perez te blijven steunen en dat doen we nu bij het team van Red Bull Racing. Sergio heeft op basis van zijn sterke resultaten en goede prestaties een stoeltje bij dit topteam afgedwongen en het vervult ons met trots om ook in 2021 aan zijn zijde te staan."