Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft via zijn persoonlijke sponsor CarNext.com een eerste video verspreid van zijn helmdesign voor komend seizoen. Het ontwerp verandert weinig ten opzichte van vorig jaar. De kleur wit vormt nog steeds de basis, met bovenop weer de gouden leeuw. Het geheel is afgemaakt met wat donkerblauwe en fel rode lijntjes, de huisstijl van Red Bull Racing.

Verstappen zegt zelf over zijn nieuwe helmdesign: "In 2021 rijd ik voor het derde jaar met een ‘witte’ helm. Want waarom zou ik iets veranderen dat goed is? Ik blijf gewoon alles geven om nog beter te worden. Want de helm is misschien grotendeels hetzelfde gebleven, maar ik verwacht altijd meer."

Zo ziet de helm van Verstappen voor 2021 eruit:

We’re sharing this exclusive first look at @Max33Verstappen 2021 racing helmet! This year we’re sticking to what we know works best. Stay tuned to https://t.co/gJExkaOdU0 channels for more exclusive content. Who’s exciting for the new season? #expectmore #unleashthelion pic.twitter.com/by0WLZ0csU