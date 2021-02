Red Bull Racing speelt geen open kaart bij onthulling RB16B

Twee animatie-foto's van de nieuwe auto en een in de computer geproduceerd filmpje, daar hield Red Bull Racing het bij voor de presentatie van de nieuwe RB16B. De Oostenrijkse renstal laat zich namelijk liever nog niet in de kaart kijken en wil de concurrentie niets wijzer maken dan ze al zijn. Dus deelde de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez zo min mogelijk details van de nieuwe auto.

De komende dagen zal daar wel verandering in komen. Red Bull Racing werkt morgen een filmdag met de RB16B af op Silverstone en verspreidt dan meer foto's van de bolide. Maar ook daarbij voert de Oostenrijkse renstal de regie. Red Bull Racing bepaalt wat we wel en niet te zien krijgen. Dat de teams niet schromen om beelden te manipuleren, bleek vorige week wel toen McLaren een foto van de nieuwe MCL35M had bewerkt om de barge boards te verbergen.

Wat is er wel op te maken uit de 'foto's' die Red Bull Racing heeft prijsgegeven? Om vooraan te beginnen is de zogenaamde cape-wing onder de neus verder naar achteren verplaatst en anders ontworpen. Dit is een direct gevolg van de aerodynamische problemen die de renstal begin 2020 ondervond. Daarnaast zijn de brake ducts voor de voorremmen aangepast en bestaan de barge boards uit meer individuele elementen dan vorig jaar.

Door een ingreep van de internationale autosportbond FIA is er een hap uit de achterkant van de vloer gehaald en zijn sleuven in de vloer om de luchtstromen de gewenste kant op te dirigeren verboden. Dat geldt niet voor luchtinlaten, waarvan er onder de rode letters van Red Bull op de side-pods enkele waar te nemen zijn. De Honda-motor is nog krapper verpakt in de motorkap. Verder is het afwachten waarmee Adrian Newey nog op de proppen komt.