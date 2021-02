Alexander Albon is getergd: "Ik wil dat stoeltje terug"

Alexander Albon moet voor dit jaar genoegen nemen met een test -en reserverol bij Red Bull Racing. De beslissing van teamadviseur Helmut Marko om hem te vervangen voor Sergio Perez kwam hard aan, maar de Thai gaat allesbehalve bij de pakken neerzitten. De 24-jarige coureur - die dit jaar ook te bewonderen is in de DTM - is gebrand om terug te keren bij de hoofdmacht of Alpha Tauri.

Na zijn testdag in de simulator analyseerde Alexander Albon zijn huidige situatie: ''Het is teleurstellend. Maar om eerlijk te zijn, het zijn van die dingen waar het geen zin heeft om medelijden met jezelf te krijgen. Je moet er weer voor gaan en er alles aan doen om terug te komen'', aldus de Red Bull-coureur. ''Mijn doel is natuurlijk om weer in een stoeltje te zitten voor volgend jaar en gewoon klaar te staan als het nodig is. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren'', doelt de Thai op de coronaperikelen. ''Deze winter was bedoeld om zo goed mogelijk voorbereid te zijn als het maar kan. Zo fit mogelijk zijn, simulatorwerk doen en hopelijk een paar dagen waar ik kan rijden, zoals het testen van banden.''

De degredatie naar een bijrol was een zware teleurstelling, maar dit soort tegenslagen zijn niet compleet nieuw voor de Thai. ''Ik heb zo vaak dit soort situaties meegemaakt in mijn racecarrière. Zo somber is het niet'', vervolgt Alexander Albon. ''Vioolmuziek is er niet op de achtergrond. Het is meer om er weer voor te gaan. Ik heb vertrouwen in mijzelf. Ik weet dat ik terug kan komen en dat is mijn doel'', zei de Red Bull-reserverijder strijdvaardig. ''Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En de vraag is natuurlijk: hoe graag wil je het'', zinspelend op een come back. ''Ik wil het, meer dan de anderen op de grid. Er komt veel vastberadenheid bij kijken en ik zal op geen enkel punt de handdoek in de ring gooien. Met de borst vooruit. Ik ben er eerder doorheen gekomen. Ik ben in staat geweest om te komen waar ik ben vanwege het harde werk wat ik heb gedaan. Zoals ik al zei, ik wil dat stoeltje terug.''

In 2012 werd de 24-jarige coureur nog uit het Red Bull-programma gegooid en leek een avontuur in de hoogste autosportklasse niet meer dan een onvervulde droom. Maar doordat de Thai niet opgaf en steeds meer goede resultaten boekte in verschillende opstapklasses, kwam de rijder in 2019 weer op de radar van Helmut Marko terecht na het plotselinge vertrek van Daniel Ricciardio bij Red Bull Racing. Pierre Gasly promoveerde en verving de Australiër en Alexander Albon - die eigenlijk zou uitkomen in de Formule E - werd teruggehaald om bij het zusterteam aan de slag te gaan.