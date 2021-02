Alfa Romeo koestert hoge verwachtingen van nieuwe Ferrari-motor

Het team van Alfa Romeo heeft hoge verwachtingen van de nieuwe krachtbron die motorleverancier Ferrari heeft ontwikkeld. Dat stelde teambaas Frederic Vasseur na de presentatie van de nieuwe auto, de C41. Alfa Romeo bivakkeerde vorig jaar in de achterhoede en dat was deels toe te schrijven aan de zwakke Ferrari-motor.

Voor 2021 ziet het er beter uit. Vasseur: "De samenwerking met Ferrari verloopt uitstekend. We hebben deze winter een stevige en lange vergadering gehad om de punten te bespreken waarop we afgelopen seizoen tekortschoten. We zijn op de juiste weg. Ferrari is er volgens mij in geslaagd om een groot deel van de problemen die we met de aandrijflijn hadden weg te nemen. De samenwerking wordt alsmaar beter."

Het is een andere samenwerking dan Haas F1 Team heeft met Ferrari. Haas F1 leunt veel meer op de motorenpartner, terwijl Alfa Romeo meer op eigen kracht doet. "We nemen wel een of twee elementen over van Ferrari, maar meer niet", vervolgt Vasseur. "Dat is niet het belangrijkste in onze samenwerking. We willen van elkaar leren wat we kunnen doen met de reglementen. Daar moeten we een beetje mee spelen en ons uiterste best voor doen."

Vasseur heeft ook vertrouwen in de aerodynamische vooruitgang van zijn team. "Er zijn wat regelveranderingen en restricties doorgevoerd, maar op aerodynamisch vlak was er nog steeds de nodige vrijheid. Het maakt niet uit hoe je de auto ontwikkelt, als je maar beter werk levert dan de andere teams. De internationale autosportbond FIA heeft de regels gewijzigd om de auto's wat te vertragen en volgens mij hebben dat verlies aardig weten te compenseren."