Oud Formule 1-coureur Christijan Albers heeft zo zijn bedenkingen rond de gang van zaken bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal maakt op hem een onprofessionele en ongeorganiseerde indruk. In zijn ogen zijn er veel 'professionelere teams' te vinden in de Formule 1 dan de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez. Albers: "Red Bull Racing oogt als een ongeorganiseerde bende."

Hij vervolgt in een podcast voor De Telegraaf: "Neem bijvoorbeeld Mercedes, daar gaat het er veel professioneler aan toe. Red Bull Racing moet eerst zorgen dat ze de interne structuur op orde krijgen. De communicatie verloopt niet goed. Dat zagen we wel met de uitlatingen over wel of geen ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen. Volgens mij heeft teambaas Christian Horner geen flauw benul wat er wel of niet in het contract van Max staat."

Verstappen is de laatste jaren juist uitgegroeid tot een op en top professional, vindt Albers. "Hij is er wel 60 tot 70 procent op vooruit gegaan. Af en toe zie je nog die rebel in hem, maar dat hoort bij de aard van het beestje. Maar je ziet dat hij nu vaker de tijd neemt om na te denken over wat hij zegt of doet. Het team lijkt cool, excentriek en flitsend, maar is juist super ongeorganiseerd. Andere teams spreiden veel meer professionaliteit op gebied van communicatie tentoon."

Engine freeze

Red Bull Racing bejubelde vorige week de invoering van een bevriezing van de motorontwikkeling voor 2022, de zogenaamde engine freeze. Dat stelt hen namelijk in staat om de Honda-motoren in eigen beheer te nemen en op eigen houtje verder te gaan, aangezien Honda de Formule 1 na dit jaar weer verlaat. Albers vraagt zich hardop af of die jubelstemming terecht is.

"Op dit moment denken ze dat het geweldig is, zo'n engine freeze", vervolgt de Nederlander. "Maar wat als de Honda-krachtbron niet goed genoeg blijkt te zijn? Dan piepen ze wel anders. En wat gaan ze dan doen? Red Bull heeft dan een serieus probleem omdat ze tot de introductie van een nieuwe motorformule in 2025 niets mogen ontwikkelen aan de aandrijflijn."