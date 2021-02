Ferrari strikt horlogemerk Richard Mille als nieuwe partner

Het team van Ferrari heeft naast Estrella Galicia 0,0 nog een nieuwe partner aan de haak geslagen. Het gaat om horlogemerk Richard Mille. Het logo van de firma komt op de nieuwe auto en op de helmen van coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz te staan. Ferrari en Richard Mille hebben een meerjarige overeenkomst gesloten.

Richard Mille zal zich ook op andere vlakken manifesteren als partner van Ferrari. Zo zal de horlogefabrikant meerdere autosportactiviteiten van Ferrari - naast de Formule 1 - sponsoren, het opleidingsprogramma ondersteunen en de rol van technische partner voor het Esports-team van de Scuderia op zich nemen.

Ferrari presenteert de nieuwe SF21 op 10 maart, twee dagen voor het begin van de enige wintertest in Bahrein. Daarmee is de Italiaanse renstal vrij laat vergeleken met de overige teams. De Scuderia heeft echter ook op 26 februari een presentatie gepland staan; een zogenaamde teampresentatie. Die begint om 14.00 uur Nederlandse tijd en is via de website sf21.ferrari.com te volgen.