Rich Energy tuint in loftuiting via nepaccount van Callum Ilott

Voormalig Haas F1-titelsponsor Rich Energy heeft zich op social media laten foppen. De energiedrankenfabrikant dacht dat Ferrari-testrijder Callum Ilott zich lovend over hun drankje had uitgelaten, alleen betrof het een nepaccount. Het account staat op naam van Callum Illot, met twee l-en in plaats van twee t's in de achternaam.

In het betreffende bericht van de neppe Illot stond: "Ik heb zojuist mijn eerste blikje Rich Energy geprobeerd en nu ben ik verslaafd. De eerste slok was sensationeel en een zalig gevoel schoot door mijn hele lichaam. Ik wil Rich Energy en hun directeur William Storey bedanken voor de creatie van dit geweldige product."

Rich Energy vond het bericht een retweet waard met als begeleidende tekst: "Weer iemand die is bekeerd tot Rich Energy." De energiedrankenfabrikant, die al tijden koketteert met aankondigingen over een aanstaande comeback in de Formule 1, weet zo de schijnwerpers weer op zich gericht, maar staat toch een beetje in zijn hemd.