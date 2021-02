Aston Martin verwelkomt Girard-Perregaux als nieuwe partner

Aston Martin F1 Team heeft weer een nieuwe partner binnen gehengeld. Het gaat om het Zwitserse horlogemerk Girard-Perregaux. De firma stamt uit 1791 en geldt als een van de oudste horlogefabrikanten ter wereld. Samen met Aston Martin zal Girard-Perregaux vanaf dit jaar exclusieve horloges lanceren en het logo van het bedrijf keert terug bij uitingen van de renstal.

Girard-Perregaux-directeur Patrick Pruniaux: "2021 is een belangrijk jaar voor zowel Girard-Perregaux als voor Aston Martin. Wij vieren ons 230-jarig jubileum als horlogemakers en Aston Martin viert de terugkeer in de Formule 1 na meer dan zestig jaar afwezigheid. We hebben allebei iets te vieren, dus de krachten bundelen om samen iets speciaals te creëren is de perfecte manier om die mijlpalen te erkennen en waarderen."

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer: "Bij Aston Martin zijn we dolgelukkig om deze samenwerking met Girard-Perregaux aan te kondigen. Aston Martin en Girard-Perregaux hebben zoveel raakvlakken; een rijke historie, een glorieus erfgoed en een onvermoeibare toewijding in de jacht op kwaliteit in combinatie met hoogwaardige technologie. Tijd is van wezenlijk belang in de Formule 1. Wij als team en de Formule 1 als geheel zullen onszelf bewijzen als fantastisch promotieplatform en de ideale marketingpartner voor Girard-Perregaux."