Red Bull Racing en Mercedes spelen elkaar de favorietenrol toe

Mercedes geldt als regerend wereldkampioen en hét dominante team van de afgelopen zeven jaar natuurlijk als topfavoriet voor 2021. Dat vindt ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, wiens renstal de belangrijkste uitdager van Mercedes is. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez gaat er alles aan doen om de titelhouder komend seizoen van de troon te stoten.

Maar Mercedes is uiteraard favoriet, vindt Horner. Aan Auto Motor und Sport deelde hij mede: "Natuurlijk zijn zij favoriet. Na onze winst in Abu Dhabi is de vraag hoe ver Mercedes daar onder hun niveau presteerde en wat ze vanwege betrouwbaarheidsproblemen met hun performance hebben moeten doen. Toch, je moet ze dan nog steeds verslaan. Die overwinning heeft ons goed gedaan, maar ik vrees dat we Mercedes daarmee alleen maar meer hebben gemotiveerd voor dit jaar."

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt anders tegen de situatie aan. Hij ziet Red Bull Racing of zelfs mogelijk een ander team de leiding pakken bij het begin van komend seizoen. "Red Bull Racing had eind vorig seizoen een ongelooflijk snelle auto en ze zullen ook dit jaar snel zijn. De veranderingen aan de vloer, waar een stuk uit gesneden is in feite, zijn in technische zin doorslaggevend. Het heeft iedereen gedwongen om hun concept te heroverwegen. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat Red Bull Racing of Aston Martin met een betere oplossing dan wij op de proppen komt", aldus Wolff tegenover Speedweek.com.

Geen RB17

Red Bull Racing vertrouwt dit jaar op de RB16B, die het morgen presenteert. Er komt geen RB17, verklapte Horner alvast. "De auto van volgend jaar krijgt RB18 als naam. Deze winter hebben we voor het eerst het chassis van een afgerond seizoen overgeheveld naar de wagen voor de nieuwe jaargang. Door de homolegatie-regels zijn er veel onderdelen die meegaan van vorig jaar naar dit seizoen. Daarom is het eerlijker om de nieuwe bolide RB16B te noemen."