Eerste (gedeeltelijke) beelden nieuwe Alfa Romeo C41 gelekt!

Één dag voordat de Alfa Romeo C41 gepresenteerd zou gaan worden zijn er beelden gelekt waarop de bekende rood-witte kleuren al deels te zien zijn.

De Alfa Romeo C41 zal in 2021 bestuurd gaan worden door Kimi Raikkönen en Antonio Giovinazzi. Het team - dat voorheen Sauber heette maar nog steeds wordt gerund door het zelfde Zwitserse team - eindigde vorig jaar als achtste in het klassement en kon alleen sporadisch meedoen in het middenveld.