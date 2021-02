Het verschil tussen het jongste gemiddelde podium en het oudste gemiddelde podium

Hedendaags worden de Formule 1-debutanten steeds jonger. Hoewel er inmiddels een minimumleeftijd is ingesteld, neemt het aandeel van jonge coureurs steeds meer toe binnen de sport; in het 2021-seizoen rijdt zelfs iemand mee uit het jaar 2000.

In de vroegere jaren van de Formule 1 was dit flink anders, toen werd de sport voornamelijk gedomineerd door relatief oude mannen, vaak eind 30 - begin 40.

Motorsport.com heeft om deze reden een leuk stukje statistiek bij elkaar geraapt, en heeft het jongste Formule 1-podium vergeleken met het oudste Formule 1-podium. In 2019 stonden Max Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz op het podium na de Grand Prix van Brazilië, goed voor een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, 8 maanden en 13 dagen. In 1950, echter, na de Grand Prix van Zwitserland stonden Giuseppe Farina, Luigi Fagioli en Louis Rosier op het podium, goed voor een gemiddelde leeftijd van 46 jaar, 8 maanden en 20 dagen. Dit is een verschil van 23 jaar! Zal er ooit een jonger gemiddeld podium komen in de Formule 1?