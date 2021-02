Alpine-junior Zhou pakt Aziatische F3-titel en vracht aan superlicentiepunten

Terwijl de Europese racerij een winterslaap houdt, werd er deze maand volop gestreden in het Aziatische F3-kampioenschap. Gisteren kwam er na vijftien rondes een einde aan deze 'winterseries'. Alpine-junior en Formule 2-rijder Guanyu Zhou won op het nippertje nog de titel en vergaarde daarmee automatisch 18 superlicentiepunten. De Chinees heeft nog maar vier extra nodig om uit te mogen komen in de Formule 1.



Het kampioenschap vond plaats in het Midden-Oosten om het reizen en de daar bijhorende quarantaineverplichtingen zoveel mogelijk te vermijden. Om en om werd er gereden op verschillende layouts van het Yas Marina Circuit en het iets minder bekende Dubai Autodrome.



Dit weekend werden de laatste drie races gereden op de Grand Prix-versie van Yas Marina - de baan waar Max Verstappen in december nog zegevierde. Guanyu Zhou - uitkomend voor PREMA - kwam met 32 punten achterstand naar het circuit, maar wist dat toch nog om te buigen met twee overwinningen en een tweede plaats. Zijn Franse concurrent Pierre Louis Chovet kwam niet verder dan twee vijfde plaatsen en een uitvalbeurt en moest daarom genoegen nemen met een tweede positie in de eindstand.



Guanyu Zhou was ontzettend blij met deze prestatie. ''Het is ongelooflijk om de kampioen te zijn. Het was een mooie ervaring en ik heb genoten van de tijd dat ik hier was.'' Voor de 21-jarige coureur is deze titel een belangrijke tussenstap richting de bakermat van de autosport. ''Het doel voor dit jaar is het behalen van mijn superlicentie en mijzelf klaarstomen voor wanneer er een kans voordoet in de Formule 1'', zegt de tevreden Chinees. ''Dat is mijn droom, maar ik kan niet zeggen wanneer dit allemaal gaat plaatsvinden.''



De Formule 2-rijder hoopt zo snel mogelijk als eerste Chinese rijder aan de slag te gaan in de Formule 1 en daarmee het enthousiasme voor de sport in zijn eigen land te vergroten. ''Wanneer iemand iets speciaals bereikt, wekt dat de interesse van mensen om de sport te gaan volgen. Hopelijk ben ik die persoon.''

Dit seizoen komt Guanyu Zhou voor het derde jaar uit in de Formule 2 voor UNI-Virtuosi. De afgelopen twee jaren werd de 21-jarige coureur zesde en zevende in de eindstand.