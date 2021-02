Scuderia AlphaTauri presenteert de bolide voor 2021, de AT02

Scuderia AlphaTauri heeft als tweede Formule 1-team de auto voor het komende seizoen getoond. In een online presentatie trokken coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda het doek van de nieuwe AT02. Met deze wagen hoopt het opleidingsteam van Red Bull, dat onder leiding van teambaas Franz Tost staat, door te breken tot de top vijf in het constructeurskampioenschap.

AlphaTauri hoopt met deze bolide voort te borduren op het sterke seizoen 2020, waarin het verrassend een Grand Prix wist te winnen. Omdat de teams in het middenveld allemaal zeer aan elkaar gewaagd zijn, eindigde de Italiaanse renstal ondanks een persoonlijk puntenrecord niet hoger dan zevende. Tost hoopt altijd op meer en legt de lat voor 2021 weer hoog.

"In 2020 was AlphaTauri een middenmoter en vochten we succesvol tegen teams als McLaren, Racing Point en Renault", steekt de Oostenrijker van wal. "Ons doel voor komend seizoen is om constant tot de voorhoede van de middenmoot te behoren en onszelf verder verbeteren."

"Om dit te bereiken moeten we betrouwbaarheidsproblemen zien te vermijden en alle races in de punten eindigen. Dit kunnen we alleen bewerkstelligen als we geen fouten begaan, dus we moeten race na race 100 procent concentratie opbrengen, zowel op als naast de baan. De concurrentie liegt er namelijk niet om. We gaan ons best doen om de Formule 1-fans een mooie show voor te schotelen en hopelijk zien we ze snel weer terug op de tribunes langs de circuits."