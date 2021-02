Sponsor INTERprotección volgt Perez naar Red Bull Racing

De komst van Sergio Perez als nieuwe coureur legt Red Bull Racing in ieder geval financieel geen windeieren. De Mexicaan weet zich altijd gesteund door een trouwe schare sponsors die hem overal naartoe volgen. Zo ook dit keer; verzekeringsmaatschappij INTERprotección heeft zich als eerste van hen als geldschieter aan Red Bull Racing verbonden voor 2021.

In dit geval betreft het een hereniging. Red Bull Racing en INTERprotección werkten in 2018 al drie races met elkaar samen. Het logo van de verzekeringsmaatschappij krijgt een plekje op de nieuwe RB16B waarmee Perez en diens teamgenoot Max Verstappen komend seizoen in actie komen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "We zijn verguld om INTERprotección terug te verwelkomen binnen de Red Bull-familie. Een paar jaar geleden waren zij onze eerste Mexicaanse partner en we zijn trots om hen aan onze zijde te hebben voor wat een fascinerend seizoen 2021 beloofd te worden. We hebben altijd al veel volgers in Latijns-Amerika gehad en na het aantrekken van Sergio is die steun alleen maar toegenomen. Het zijn opwindende tijden om een partner als INTERprotección binnen te hengelen."

Namens INTERprotección verklaarde voorzitter Juan Ignacio Casanueva: "We zijn vereerd om komend seizoen als partner van Red Bull Racing te fungeren. We delen de passie voor het aangaan van uitdagingen en die ombuigen in mogelijkheden en overwinningen met het team en 2021 is het perfecte jaar om onze strategische alliantie aan te gaan. We staan al tien jaar achter Sergio Perez en ik weet zeker dat we samen met Red Bull Racing vele successen zullen vieren komend seizoen."