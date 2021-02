Ferrari en Shell zetten langdurige samenwerking nog jaren voort

Ferrari heeft een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten met brandstofleverancier Shell. De twee partijen werken al meer dan zeventig jaar met elkaar samen. Officieel luidt de titel van Shell bij Ferrari 'innovatiepartner'. De focus zal de komende jaren liggen op duurzaamheid en de overdracht van technologie van het circuit naar de normale weg.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "De relatie tussen Ferrari en Shell dateert uit 1929, het jaar dat ons team is opgericht. In al die jaren hebben we samen veel successen gevierd en een hoop overwinningen behaald. We zijn dan ook in onze nopjes dat we deze samenwerking nog zeker jaren voort zullen zetten. We bezitten veel waarden die we delen met Shell, zoals uitblinken in wat we doen, passie voor autosport en teamwerk. Dat maakt deze samenwerking zo uniek."

Namens Shell reageerde vice-president István Kapitány: "Onze samenwerking met Ferrari heeft werkelijk waar opmerkelijke innovaties opgeleverd, innovaties waar we bij Shell van afhankelijk zijn om nieuwe brandstof en betere olie en smeermiddelen voor onze klanten te ontwikkelen. We betreden nu een nieuwe fase. Niet alleen ligt de aandacht op het behalen van successen, maar ook op de ontwikkeling van schonere brandstoffen om de CO2-uitstoot terug te dringen."