James Allison: "Budgetlimiet bezorgt Mercedes enorme uitdaging"

De invoering van een budgetplafond in de Formule 1 voor 2021 brengt het team van Mercedes in de problemen. De Duitse renstal moet zich in bochten wringen om aan de nieuwe financiële reglementen te voldoen, bekende technisch directeur James Allison. Mercedes behoort al jaren tot de teams die het meeste geld uitgeven aan de Formule 1.

Vanaf dit jaar mag een renstal nog 'maar' 145 miljoen dollar spenderen, zij het met allerlei uitzonderingen. De komende jaren worden de limiet en het aantal uitzonderingen verder afgebouwd, om een eerlijker speelveld en een gezondere Formule 1 te creëren. Mercedes, de afgelopen zeven jaar kampioen, moet zich aan die nieuwe realiteit zien aan te passen.

Geen makkelijke opgave, stelt Allison. "2021 is een belangrijk jaar voor de Formule 1. Het is het eerste seizoen onder de nieuwe financiële reglementen, het zogenaamde budgetplafond. Deze reglementen dwingen de topteams om hun begroting terug te brengen tot het niveau van een renstal uit de middenmoot. En feitelijk hebben alle teams straks min of meer dezelfde hoeveelheid middelen tot hun beschikking om voor het kampioenschap te gaan."

"Een interessante ontwikkeling, zeker omdat Mercedes tot de topteams behoort. We hebben moeten uitvogelen hoe we met veel minder uitgaven toch een programma in elkaar kunnen zetten om weer voor de titels te gaan. Dat zorgt ervoor dat we hebben moeten ontdekken hoe we onze componenten een langere levensduur kunnen geven en hoe we goedkoper kunnen produceren, zonder dat dit ten koste gaat van de performance."

"Deze reglementen bezorgen ons een enorme uitdaging", vervolgt Allison. "Het belangrijkste wapen om de nieuwe situatie te tackelen, is het seizoen aanvangen met een auto die gelijk snel is. Een wagen die meteen snel is, is immers goedkoper om snel te houden gedurende het seizoen. Laten we hopen dat we genoeg kwaliteit in onze nieuwe bolide hebben gestopt om op een hoog niveau te blijven opereren onder deze nieuwe beperkingen."

Mercedes presenteert de nieuwe W12 op 2 maart aanstaande.