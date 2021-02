Red Bull bereidt zich voor om voor 2025 eigen motor te ontwikkelen

Met de vorming van Red Bull Powertrains heeft Red Bull hun lot in de Formule 1 in eigen hand genomen. Vanaf volgend jaar neemt de energiedrankenfabrikant de Honda-motoren in eigen beheer, aangezien de Japanse autofabrikant de koningsklasse van de autosport na 2021 vaarwel zegt. Voor de periode van 2022 tot en met 2024 komt het door de invoering van een engine freeze aan op onderhoud en installatie. Daarmee legt Red Bull de fundering voor de toekomst.

Een toekomst waarin Red Bull onder de nieuwe motorreglementen die in 2025 hun intrede moeten doen zomaar een eigen aandrijflijn zou kunnen ontwikkelen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "We richten ons op de lange termijn. De investeringen om de faciliteiten in gereedheid te brengen zijn significant. Op de korte termijn hebben we te maken met de bestaande reglementen, maar we moeten ook in de positie komen om de toekomstige reglementen te lijf te kunnen gaan."

Dat brengt Red Bull in de luxe positie dat ze zelf kunnen bepalen welke richting ze opslaan na 2024. Mocht een geschikte motorenpartner zich aandienen, dan is dat mooi en kunnen Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri het werk aan de krachtbronnen weer uit handen geven. Gebeurt dat niet, dan zal Red Bull Powertrains zelf een aandrijflijn ontwikkelen voor de twee Formule 1-teams (en eventuele andere klantenteams die interesse zouden hebben).

Horner vervolgt: "We sluiten een samenwerking met een motorenpartner niet categorisch uit. We manoeuvreren ons alleen in een positie waarin we daar niet langer van afhankelijk zullen zijn, omdat we het dan zelf kunnen doen. Als een veelbelovende partner aanklopt, dan is het logisch dat we daar serieus naar zullen kijken. Maar deze stap toont de toewijding van Red Bull richting de Formule 1. Het zet ons op gelijke hoogte met de fabrieksteams van Mercedes, Ferrari en Renault."