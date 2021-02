Aston Martin F1 Team presenteert de nieuwe bolide op 3 maart

Aston Martin is het volgende Formule 1-team dat de presentatiedatum bekend heeft gemaakt. De Britse renstal, voor het eerst in meer dan zestig jaar weer actief in de koningsklasse van de autosport, laat de wagen voor het seizoen 2021 op 3 maart aan de wereld zien.

Op die dag zal Aston Martin om 15.00 uur Engelse tijd, dat is 16.00 uur Nederlandse tijd, de nieuwe auto online presenteren. Het Britse merk, naamgever van de renstal die vorig jaar nog Racing Point heette, doet komend seizoen een beroep op rijders Sebastian Vettel en Lance Stroll.

Een overzicht van de presentaties van de Formule 1-teams:

Be part of history. 03.03.21 💚#UnlockTheVault for the best seat in the house. #IAMF1



