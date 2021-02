Horner: "Max Verstappen bovenaan lijstje van Mercedes als Hamilton stopt"

Als Lewis Hamilton besluit om na komend seizoen te stoppen met de Formule 1, dan zal Mercedes zijn pijlen ongetwijfeld richten op Red Bull Racing-rijder Max Verstappen. Dat vermoeden leeft in ieder geval bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Het is publiek geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff al jaren zeer gecharmeerd is van Verstappen.

Met de clausules in het contract van de Nederlander, die voorschrijven dat hij mee moet kunnen doen om de titel, zou hij mogelijk zo door Mercedes op te pikken zijn, mits 2021 teleurstellend verloopt voor Red Bull Racing. Horner: "Ik weet zeker dat Max bovenaan het lijstje van Mercedes staat voor het geval dat Hamilton stopt. Maar ze hebben natuurlijk ook George Russell nog, dus ze hebben meerdere opties om voor te gaan in zo'n scenario."

De Red Bull Racing-teambaas is overigens niet bang voor een vertrek van Verstappen. "Alle coureurs laten clausules opnemen in hun contracten en ook in de verbintenissen van Max heeft altijd iets over de performance gestaan. Ik ga verder niet in op de details, al heeft het geen betrekking tot de aandrijflijn of iets dergelijks. Het draait meer om de relatie dan om het contract. Je haalt pas het contract uit de la wanneer er iets mis is, zo is mijn ervaring."

"We koesteren een sterke relatie met Max", vervolgt Horner. "Hij gelooft in ons project, hij gelooft in wat we doen. Hij ziet de investeringen die Red Bull doet, zoals met bijvoorbeeld de aandrijflijn in eigen beheer nemen. Hij gelooft in de mensen die voor het team werken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat die clausules nooit aan de orde zullen zijn. Het is aan ons om een competitieve auto te leveren. Dat is wat Max wil, dat is wat wij willen. Dat is wat hij nodig heeft en wat wij nodig hebben."