Aston Martin dicht Vettel kansen op zeges en pole positions toe

Sebastian Vettel maakt ook bij Aston Martin F1 Team kans om zich te mengen in de strijd om een overwinning of pole position. Dat stelt teambaas Otmar Szafnauer in gesprek met Auto Motor und Sport. Aston Martin staat niet te boek als topteam zoals zijn vorige werkgevers Red Bull Racing en Ferrari zijn, maar vorig jaar is meermaals aangetoond dat de renstal zijn mannetje staat.

Bijvoorbeeld met de winst van Sergio Perez in de Grand Prix van Sakhir of de pole position van Lance Stroll bij de Turkse Grand Prix. Als alles meezit, zijn zulke uitschieters ook met Vettel mogelijk. Szafnauer: "Ik denk dat wij uit de startblokken zullen schieten en gelijk voor podiumplekken zullen strijden. En als de dingen onze kant op vallen, zoals in Sakhir en Istanbul vorig jaar, dan maken we kans om de auto op pole position te zetten en een paar zeges in de wacht te slepen."

Hij vervolgt: "We willen verder gaan waar we vorig jaar opgehouden zijn. Over de lange runs hadden wij de op twee na beste auto van het veld en in het constructeurskampioenschap zijn we nipt verslagen door McLaren. We hebben pech gehad. Aan ons de taak om de dalen minder diep te laten zijn. Als we meer consistent kunnen worden, dan kunnen wij als derde eindigen bij de constructeurs. Dat is ons doel."

Aston Martin heeft niet de mogelijkheid om Vettel al voor de enige wintertest de baan op te sturen met een oude auto, zoals Ferrari bijvoorbeeld wel heeft gedaan met Carlos Sainz. Szafnauer: "We zijn geen groot team en we leasen onze motoren en versnellingsbakken. Die zijn niet ons eigendom, we moeten ze na het seizoen teruggeven. Daardoor hebben we geen oudere auto waarmee we Sebastian kunnen laten testen."