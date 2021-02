Titel nog altijd het doel voor Ricciardo: "Beste kans bij McLaren"

Daniel Ricciardo koestert nog altijd de hoop dat hij zichzelf ooit tot wereldkampioen Formule 1 kan kronen. De Australiër racete van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull Racing, maar juist in die periode stond er geen maat op het team van Mercedes. Ook bij het fabrieksteam van Renault kwam de zevenvoudig Grand Prix-winnaar de afgelopen twee seizoenen niet in de buurt van een titel.

Wellicht dat het geluk hem bij zijn nieuwe werkgever McLaren wel toelacht. Aan de Sydney Morning Herald legde Ricciardo uit waarom hij zijn plek bij een fabrieksteam deze winter inruilde voor een stoeltje bij een klantenteam. "Ik had gewoon het gevoel dat ik bij McLaren de komende jaren betere papieren zou hebben. Zo simpel is het.”

"Ik denk ook echt dat ik hier de beste kans heb om te bereiken wat nog altijd het doel is: kampioen worden. Gezien de progressie die McLaren boekt, is dit misschien zelfs wel de beste kans die ik ooit heb gehad."

Niet dat hij zichzelf direct als titelkandidaat beschouwt, maar Ricciardo acht McLaren in staat om de komende jaren het gat met Mercedes en Red Bull Racing te dichten. En wie weet wat er in 2022 met de komst van de nieuwe reglementen mogelijk is. "Dit team is met een wederopstanding bezig en ze weten dat ze op korte termijn succes kunnen boeken. Het gevoel dat ik ze kan helpen dat te doen, is alle motivatie die ik nodig heb", aldus Ricciardo.