Nog 'volop discussies' over de nieuwe motorformule voor 2025

De Formule 1 is er nog lang niet uit welke koers de sport gaat varen bij de invoering van een nieuwe motorformule in 2025. Sportief directeur Ross Brawn heeft eerder reeds verkondigd dat goedkoper, simpeler en luider de drie uitgangspunten voor de krachtbronnen van de toekomst moeten vormen. Er is alleen nog geen consensus over hoe de Formule 1 die doelen kan verwezenlijken.

Dat blijkt uit de woorden van McLaren-baas Zak Brown tegenover het Chinese persbureau Xinhua. "Er vinden nog volop discussies plaats over de nieuwe motorformule voor 2025. Wordt het iets elektrisch? Gaan we verder met hybride-motoren? Kiezen we voor waterstof? Niemand die het weet. Ik vind het in ieder geval prettig dat de Formule 1 niet blind is voor de ontwikkelingen in de wereld. Daarom ben ik ook niet bang dat de sport ooit gedateerd zal raken, de Formule 1 beweegt altijd mee met de tijd."

Voor McLaren verwacht Brown dat 2021 ongeveer hetzelfde zal verlopen als het afgelopen seizoen, waarin de Britse renstal als derde eindigde achter Mercedes en Red Bull Racing. "Het zou kunnen dat we iets dichter in de buurt van Mercedes komen, waar we natuurlijk op hopen, maar we zouden ook zomaar naar de vijfde plek in de pikorde kunnen zakken. Zo dicht staan de teams in de subtop bij elkaar. Het is moeilijk om daar een juiste voorspelling over te doen."

McLaren heeft wel een belangrijke troef in handen: Mercedes-motoren in plaats van Renault-aandrijving. Al is dat ook weer een hele overstap, erkent Brown. "Bij dergelijke substantiële veranderingen loop je het risico op betrouwbaarheidsproblemen of problemen met de installatie. Tel daarbij op de beperkte voorbereidingstijd die we krijgen, slechts drie testdagen, en dat maakt dat we zowel opgewonden als nerveus zijn. Nooit eerder was de voorbereiding zo kort, juist nu we een belangrijke verandering doorvoeren. Het is verre van ideaal, maar ik heb het gevoel dat we dat aankunnen."