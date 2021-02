Raikkonen zal na F1-pensioen niet stil zitten: "Genoeg leuke dingen"

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen staat aan de vooravond van zijn negentiende seizoen in de Formule 1. Met een eventueel pensioen is de 41-jarige Fin nog niet bezig, maar de wereldkampioen van 2007 is niet van plan om na de koningsklasse van de autosport helemaal te stoppen met racen.

De kans is groot dat Raikkonen na zijn afscheid van de Formule 1, wanneer dat ook moge zijn, geregeld opduikt in diverse raceklasses. Hij beproefde zijn geluk eerder in 2010 en 2011 al in series als de WRC en NASCAR, om vervolgens toch weer terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

Hij beleeft nog altijd veel plezier aan de Formule 1, maar ook Raikkonen zal een keer stoppen. En dan? "Er zijn genoeg leuke dingen te doen buiten de Formule 1, maar ik ga daar pas serieus over nadenken zodra ik klaar ben met de Formule 1", vertelde hij aan het magazine Formule 1.

"Ik weet niet of ik dan rally's ga doen, of misschien wel weer NASCAR, of wellicht iets totaal anders." De 24 uur van de Nürburgring met zijn vriend Toni Villander bijvoorbeeld. "Oh ja, dat zou leuk zijn! Maar zoals gezegd, er zijn genoeg leuke dingen te doen", aldus Raikkonen.