'Vettel opgetogen na eerste rit met Aston Martin in de simulator'

De eerste kennismaking met de nieuwe Aston Martin-auto in de simulator heeft Sebastian Vettel optimistisch gestemd. Dat melden F1-Insider.com en het Duitse Sport1. De nieuwe wagen, de eerste van het team onder de noemer Aston Martin, is zo goed als klaar. Vettel kroop eind vorige maand in de simulator om de bolide aan de tand te voelen en dat beviel hem wel.

De viervoudig wereldkampioen zag ook aanknopingspunten om het pakket verder te verbeteren. Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer: "Sebastian heeft in de simulator met de nieuwe auto gereden en ons feedback gegeven. Het was geweldig. Sebastian ontpopt zich helemaal als de coureur die we verwacht hadden, en meer dan dat. Hij is een ware professional, je kunt wel zien waarom hij vier wereldtitels achter zijn naam heeft staan. Hij werkt hard, stelt de juiste vragen en beschikt over een enorme hoeveelheid kennis."

De 33-jarige Duitser barst van de ervaring en die moet hij aanspreken om Aston Martin naar een hoger plan te tillen. Szafnauer vervolgt: "Sebastian is meer gemotiveerd dan ooit. Hij is erg sterk en nieuwsgierig. Hij stelt veel vragen en vergelijkt onze werkwijze met wat hij gewend was bij zijn vorige teams en wat hij door de jaren heen geleerd heeft. In dat proces wil Sebastian telkens meer weten. Hij is vastberaden om het team op alle aspecten vooruit te helpen."

Vettel kwam deze winter over van Ferrari. Bij de Scuderia is zijn plek overgenomen door Carlos Sainz.