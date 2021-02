McLaren lijkt bij livery voor 2021 voor lichtere tint blauw te kiezen

Het team van McLaren heeft via social media weer een hint gegeven over de nieuwe kleurstelling voor komend seizoen. De livery van de Britse renstal zal niet ingrijpend veranderen, of toch wel? De kleur papaya - een soort oranje - blijft leidend, maar McLaren lijkt voor een lichtere kleur blauw te kiezen. Deze beslissing is mogelijk ingegeven door de komt van Gulf als nieuwe sponsor.

Vorig jaar was de MCL35 een combinatie van papaya en een donkere, diepe tint blauw. In de foto's die McLaren zelf via social media-kanalen heeft verspreid van de spray day in samenwerking met partner AkzoNobel is een lichtere kleur blauw te zien, een soort babyblauw. De Britse renstal, in 2021 met coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris achter het stuur, toont het eindresultaat maandag 15 februari bij de presentatie van de nieuwe MCL35M.