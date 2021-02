Romain Grosjean: "Alpine F1 Team in goede handen bij Davide Brivio"

Oud Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft een goed gevoel bij de aanstelling van Davide Brivio als directeur van Alpine F1 Team, de nieuwe naam voor het fabrieksteam van Renault. Brivio is afkomstig uit de MotoGP, waar hij eerst met Yamaha en later ook met Suzuki successen behaalde. De Italiaan is een aanwinst voor de Formule 1 en de Franse renstal, meent Grosjean.

Hij deelde aan de Spaanse krant Marca mede: "Ik heb de veranderingen bij Alpine gevolgd en ik was wel verrast dat ze Davide aan hadden getrokken. Ik ken Brivio een beetje. Ik ben een groot MotoGP-fan, dus ik ben bekend met het traject dat hij in de motorsport heeft afgelegd en het feit dat hij vorig jaar het kampioenschap wist te winnen met Joan Mir."

"Hij weet van de hoed en rand in de racerij, dus Alpine is in goede handen bij Brivio. Marcin Budkowski vult hem mooi aan in de teamleiding, Renault heeft de zaakjes aardig voor elkaar. Ik heb tien jaar van mijn leven doorgebracht bij Renault, dus ik wens ze het beste en hoop dat ze voort kunnen borduren op afgelopen seizoen. Ze staan er goed voor."

Alpine F1 Team maakt in 2021 gebruik van de diensten van Fernando Alonso en Esteban Ocon. Grosjean waagt de overstap naar de IndyCar Series waar hij zal uitkomen voor Dale Coyne Racing.