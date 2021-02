Petrov neemt het op voor Mazepin: "Volkomen absurd dat hij niet onder Russische vlag mag rijden"

Vitaly Petrov vindt het volkomen absurd dat Nikita Mazepin niet onder de Russische vlag kan racen, aangezien hij nooit op doping is betrapt. Vorige week werd gemeld dat Mazepin, die dit jaar zijn Formule 1-debuut maakt bij Haas, onder een neutrale vlag zal moeten racen.

Dat komt omdat het Hof van Arbitrage voor de Sport een verbod heeft gehandhaafd voor Rusland dat deelneemt aan sportevenementen zoals wereldkampioenschappen, nadat het schuldig is bevonden aan door de staat gesponsorde doping en cover-ups door het wereldantidopingagentschap.

Het WADA wilde een verbod van vier jaar, maar dit werd teruggebracht tot twee. Als zodanig kan Mazepin Rusland niet officieel vertegenwoordigen in het F1-kampioenschap. Hij mag dus wel racen in de F1, maar niet onder de Russische vlag.

Voormalig F1-coureur Petrov zegt dat dit oneerlijk is voor de rookie die niets verkeerd heeft gedaan. "Dit alles is volkomen absurd. Ik vind dat elke atleet alleen verantwoordelijk moet zijn voor zijn eigen daden. Als hij doping had gebruikt en werd betrapt, alleen dan zouden hem zijn privileges moeten worden ontnomen", zo zegt hij tegenover formulapassion.it.