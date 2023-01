Petrov haalt uit naar FIA: "Zonder Rusland vind ik elke titel ongeldig"

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne mogen coureurs niet meer onder Russische vlag uitkomen in kampioenschappen van de FIA. Als Russische coureurs een bepaald document ondertekenen mogen ze onder neutrale vlag meerijden. Vitaly Petrov moet er niet aan denken en hij telt alle huidige wereldtitels dan ook niet mee.

Petrov was vanaf 2010 tot en met 2012 actief in de koningsklasse van de autosport. De Russische coureur stak de trots voor zijn nationaliteit dan ook niet onder stoelen of banken. Sinds de Russische invasie in Oekraïne rijden er vrijwel geen Russen meer in de wereldkampioenschappen van de FIA, enkel Alexander Smolyar bleef in de Formule 3 aanwezig. Het meest schrijnende voorbeeld is wellicht dat van Roman Rusinov en G-Drive Racing. De Russische ondernemer moest zijn twee WEC-bolides terugtrekken omdat hij het document niet wenste te ondertekenen, waardoor naast hem nog vijf andere coureurs langs de zijlijn belandden.

Petrov is kritisch over de maatregelen van de FIA. De voormalig Lotus-coureur laat zich gelden bij het medium Sport-Express: "Zonder Rusland zie ik elke titel, of het nu een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen is, als ongeldig. Dat geldt met name voor de titels in de Dakar Rally. Hoe vaak hebben Russische atleten daar wel niet gewonnen? We werden zeker geen laatste en dan ben ik nog mild."

De Dakar Rally bleek lange tijd een fijn jachtterrein voor Russische coureurs. Voornamelijk in dienst van het Russische merk Kamaz reden offroadlegendes als Vladimir Chagin, Firdaus Kabirov en Eduard Nikolaev naar meerdere overwinningen. In de afgelopen editie van de Dakar Rally waren er geen deelnemers namens Kamaz vertegenwoordigd.

In de Formule 1 heeft er nog nooit een Russische coureur gewonnen. Met een tweede plaats in de Hongaarse Grand Prix van 2015 kwam toenmalig Red Bull Racing-coureur Daniil Kvyat het dichtste in de buurt. De voormalig F1-rijder stond driekwart jaar later nogmaals op het podium, toen als derde in de Chinese Grand Prix. Ook Petrov haalde eens het ereschavot: na de Australische GP van 2011 beklom de Rus het podium als nummer drie.