Martin Brundle: "Eenjarige deal Hamilton ongebruikelijk, Verstappen vrij op de markt"

Na maanden van speculatie en geruchten die overal de ronde deden, heeft Lewis Hamilton eindelijk de pen op papier gezet en een contractverlenging voor één jaar getekend met Mercedes. Voormalig F1-coureur en commentator Martin Brundle heeft de eenjarige overeenkomst ongebruikelijk genoemd.

Er werd verwacht dat er vroeg of laat een deal zou worden bereikt, met de verlenging van een jaar slechts enkele weken voor de start van het nieuwe seizoen, dat op 28 maart in Bahrein van start gaat.

Verstappen vrij op de markt

Over dit onderwerp zei Brundle tegen Sky Sports F1: "Ik vind het heel ongebruikelijk, de situatie waarin ze zich bevinden. Het heeft lang geduurd, en voor een team en een coureur met zo'n formaat is een eenjarige deal ongebruikelijk."

"Het leek alsof ze er niet uitkwamen, maar moesten het forceren omdat het nieuwe seizoen eraan komt. Ik denk dat ze dachten: ‘De wintertesten komen eraan, we moeten iets doen’. Een eenjarige deal laat Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en George Russell, de jonge coureur die natuurlijk leidde toen Hamilton in Bahrein buitenspel stond met corona, ook allemaal eind dit jaar zonder contract staan, net als misschien een paar andere coureurs zoals Max Verstappen, die op de markt zou kunnen komen."

"Het is duidelijk dat tenminste één van de partijen hun opties open wilde houden, ik vermoed dat dat Mercedes was, dus ze leggen het voor dit jaar in in de kast en zeggen dat ze 2022 iets eerder zullen regelen", voegde Brundle toe.

Terwijl Hamilton zich opmaakt om de recordhouder van de F1-coureurs te worden door dit jaar de achtste wereldtitel te pakken, valt nog te bezien hoe zijn nieuwe contract de dynamiek binnen Mercedes beïnvloedt, vooral gezien het feit dat beide coureurs een eenjarig contract hebben. Dit betekent dat de twee meest begeerde stoelen in de F1 tegen het einde van het seizoen 2021 beschikbaar zouden kunnen zijn.

Met aanhoudende geruchten die Mercedes-juniorcoureur George Russell en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen nog steeds met de stoel in verband brengen, en de onzekerheid over de positie van Valtteri Bottas bij het team na 2021, is het niet meer dan redelijk om aan te nemen dat er enkele grote veranderingen zullen plaatsvinden in de F1-landschap aan de kant van de coureurs voor 2022.