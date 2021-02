Steward voelde zich na VS 2017 'volksvijand nummer 1' in Nederland

Steward Garry Connelly heeft de beslissing om Max Verstappen in 2017 bij de Grand Prix van de Verenigde Staten een straf te overhandigen, omschreven als een van de moeilijkste beslissingen die hij tot nu toe heeft moeten nemen. Verstappen haalde in de laatste ronde van de race in Austin de Ferrari van Kimi Raikkonen op fabelachtige wijze in, maar deed dat niet helemaal conform de regels.

De eerste die dat opmerkte, was oud-coureur Mika Salo. Connelly legt aan Racefans.net uit: "We hadden Mika als adviseur voor de wedstrijdleiding en hij ziet altijd snel wat er gebeurt op het circuit. Hij zei gelijk dat het een briljante actie was van Max, maar dat hij wel met vier wielen buiten de baan was gekomen. Hij verliet de baan om een ander in te halen. In de herhalingen was het overduidelijk en dus moesten we het moeilijke besluit nemen om Max van het podium te halen."

Een uitspraak die grote gevolgen had. Niet alleen kreeg de wedstrijdleiding in het algemeen en Connelly in het bijzonder veel te verduren van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Verstappen, maar het ging veel verder dan dat. "Man, wat hebben wij veel kritiek te verstouwen gekregen. We waren opeens volksvijand nummer 1 in Nederland, alle Red Bull Racing-fans wereldwijd trokken van leer en ook anderen spuwden gal", aldus Connelly.

Terwijl het in zijn ogen de enige juiste beslissing was om Verstappen te straffen. Hij staat er dan ook nog volledig achter. "Een andere coureur liep een podium mis omdat Max op een onrechtmatige manier had ingehaald. Als hij zich aan de regels had gehouden, was hij Kimi niet voorbij gegaan. Je kunt niet de baan verlaten en daar een voordeel uit halen. Dus ja, het was een zware beslissing en spijtig voor Max, maar wij moeten ook denken aan de gevolgen die acties hebben voor andere rijders."

Verstappen zag later overigens ook zelf in dat de actie niet helemaal zuivere koffie was geweest, dus hij gaf min of meer toe dat Connelly en zijn collega's het goed hadden gezien. "Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen", vervolgt de steward. "Maar ik geloof echt dat we het juiste besluit hebben genomen, nog steeds. En als je het Max nu vraagt, zal hij het daarmee eens zijn."