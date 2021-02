McLaren verlengt de samenwerking met Coca-Cola voor 2021

Het team van McLaren heeft Coca-Cola ook voor het komende Formule 1-seizoen aan zich weten te binden. De Britse renstal werk al sinds 2018 samen met de Amerikaanse drankengigant. Komend seizoen is het logo van Coca-Cola weer te vinden op de cockpitrand van de auto's en op de drinkflessen van coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo.

Mark Waller, commercieel directeur bij McLaren Racing: "Coca-Cola is een iconisch merk en een van de grootste consumptiemerken ter wereld. Wij hebben Coca-Cola drie jaar geleden in de Formule 1 geïntroduceerd. Sindsdien heeft onze samenwerking innovatieve campagnes en activaties opgeleverd waarbij fans wereldwijd centraal stonden. We zijn dan ook dolblij om de samenwerking met Coca-Cola voort te zetten in 2021."

Namens de Coca-Cola Company voegt Matthew Tarallo toe: "Het doet ons deugd om ook in 2021 aan de zijde van McLaren in de Formule 1 te staan. Sinds 2018 hebben we extreem effectieve campagnes uitgevoerd en de betrokkenheid van onze klanten bij zowel ons merk als de sport vergroot. Ik kijk ernaar uit om daar dit jaar een vervolg aan te geven en verder te groeien."