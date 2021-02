Renault-baas mikt op 'een of twee zeges' met Alpine in 2022

Alpine F1 Team moet volgend jaar uitgroeien tot een vaste podiumklant. Dat is althans de wens van Luca de Meo, directeur van moederbedrijf Renault. De Franse autogigant besloot om de naam van de renstal voor komend seizoen te veranderen in Alpine.

Volgens De Meo is Alpine een mix van Ferrari en Tesla, en Renault wil daar de aandacht op vestigen. Voor komend seizoen zijn de verwachtingen nog bescheiden, maar tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is niet voor niets ook voor 2022 vastgelegd.

De Formule 1-reglementen gaan voor volgend jaar namelijk flink op de schop en ingrijpende reglementswijzigingen bieden altijd mogelijkheden voor een sprong voorwaarts. Alonso wil de Formule 1 nieuwe stijl meemaken en wie weet waar Alpine toe in staat is.

De Meo legt de lat in ieder geval hoog. "Uiterlijk in 2022 moeten we zo vaak mogelijk op televisie en in kranten te zien zijn met regelmatige podiumfinishes en een of twee overwinningen", verklaarde de Renault-topman aan Frankfurter Allgemeine Zeitung.